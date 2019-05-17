كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة الحلقة 11.. سكسكة تحاول مشاركة بيسة في ميراثها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يتم عرضه على قناة الحياة، بمعرفة الجدة سكسكة بإدارة بيسة للمدرسة التى ورثت أرضها من عمها، وتطلب مشاركتهم فى هذا الورث، كما ترسل أهالى الحارة من أجل التقديم لأبنائهم فى المدرسة، لتكون بيسة مضطرة على الموافقة وتجبر "كاظم" - أمير المصرى- على دخول 20 تلميذ جديد من الحارة والتوقيع على أوراقهم.

يقرر "كاظم" – تعيين خطيبيته فى منصب مدير الحسابات وتعترض بييسة على ذلك وتدخل فى مشادة معها وتضربها، فيما يتسلل مرعى لغرفة سكسكة لمحاولة سرقتها ولكنها تستيقظ من النوم وتمسكه إلا أنه يستطيع الهرب والذهاب إلى منزل "مأمون" – محمد أنور للاختباء عنه، لتقوم سكسكة بإحضار سيارة وميكروفون وتزفه فى الحارة بأنه حرامى،

تحضر "شويكار"- بوسى – إلى المدرسة بعد غياب وتجدها همجية وأصبحت كالسوق وتعنف ابنها كاظم على الحال الذى وصلت اليه المدرسة وأنه تآمر مع بيسة على تدميرها، حيث وجدت الطابور همجى كما دخلت أحد الفصول لتجسد التلاميذ يرقصون على الطلبة لتقوم بطرد ابنها كاظم من المدرسة، ثم تقابل بيسة وتعرض عليها الحصول على مبلغ من المال ثمن الأرض التى ورثتها من أجل ترك المدرسة.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.