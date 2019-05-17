كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور أمينة خليل ومحمد فراج في الحلقات المقبلة من "قابيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب مشاهدو مسلسل "قابيل" الظهور الحقيقي لشخصيتي أمينة خليل ومحمد فراج، خلال الحلقات المقبلة.

قال مصدر من المسلسل، أن بظهورهما ستظهر أحداث أخرى وتذهب الأسئلة وعلامات الاستفهام إلى مسارات مختلفة، لتبدأ الإجابة على تخمينات وتوقعات المشاهدين على السوشيال ميديا حيث يدور جدلًا كبيرًا حول مقتلهما وعدم ظهور جثتيهما إلى الآن.

تظهر "خليل" التي تجسد شخصية "سما"، و"فراج" بدور "آدم"، بدءًا من الحلقة ١٤، حيث تدور أحداث المسلسل منذ الحلقة الأولى عن مقتلهما على يد "قابيل" المجرم المجهول، الذي أعلن مقتلهما، ولكن لم تظهر جثثهما بعد.

المسلسل بطولة محمد فراج وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ويدور في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.