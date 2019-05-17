شاهدوا قبلات بين غادة عبد الرازق و محمد السبكي: “زي أبويا”

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كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 05:01 مساءً - علقت الفنانة غادة عبد الرازق على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تقبل المنتج محمد السبكي، خلال استضافتها ببرنامج “مجموعة إنسان”، ويقدمه الإعلامي على العلياني، عبر قناة “ام بي سي”.
وقالت غادة:” محمد السبكي دا أنا بعتبرة زي أبويا فمتكبرش الموضوع، السبكي في منزلة والدي””.
وأضافت: “احترمه وأقدره وأقول له يا بابا، والفيديو كان في إطار المزح واللي قالت كفاية بوس” هي ابنته التي تربطني بها علاقة صداقة قوية”.
يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري من خلال مسلسل “حدوتة مرة” ويُعرض عبر قناة النهار والقاهرة والناس.
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