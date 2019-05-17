فارون داوان يتبرع لراقص أصيب أثناء تدريبات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الفنان الهندي فارون داوان الذي سيُشاهد في الفيلم الدرامي الراقص Street Dancer 3D ، قدم مؤخرًا يد المساعدة إلى راقص شابة من مراد أباد، كسرت رقبته أثناء تدريبات الرقص.

تبرع الممثل بمبلغ مالي كبير لتغطية مصاريف علاج راقص الهيب هوب الذي دعى إيشان، بعد أن قرأ رسالته، وقصته المنشورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

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أصيب إشان ، وهو راقص من مراد أباد في ولاية أوتار براديش ، بجراح في رقبته بينما كان يمارس بعض الحركات الراقصة، وبعد الخضوع للإسعافات الأولية، تم نقله على الفور إلى المستشفى.

وبدأت حملة من زملائه الراقصين على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال اللازمة لعلاج إيشان، وما أن رأى داوان هذا المنشور على حساب Kartik قام بتلبية الأمر فوراً، وقد خمسة الاف روبية مساعدة نقدية.

وفي سياق مختلف، كان نجم فيلم “Kalank” فارون داوان Varun Dhawan قد احتفل مؤخراً بعامه الـ32، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأجمل عبارات المعايدة من زملائه بالوسط الفني.