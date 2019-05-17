لماذا نصح عمرو سعد سمية الخشاب بالطلاق من شقيقه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الحياة الزوجية السابقة للفنانة المصرية سمية الخشاب مع الفنان أحمد سعد مازالت تحمل العديد من الأسرار التي تنكشف واحدا تلو الآخر.

سمية قالت إنها رغم كل الصعوبات التي مرت بها مع احمد إلا أنها عندما دخلت العناية المركزة بسببه لاستئصال الطحال أوصت والدتها عليه لأنها كانت تعلم أنه مريض.

سمية نوهت أيضا في خلال حديثها إلى أن أحمد سعد كان مريضا وكان له ظروف خاصة، وهي نفس العبارة التي سبق واستخدمتها الفنانة ريم البارودي.

الفنانة المصرية لم تتحدث كثيرا عن مرض أحمد سعد، ولكنها أوضحت أن حالته الصحية لم تسمح لها في الفترة الأخيرة ان تتواجد معه في منزل واحد، مشيرة إلى أنها كانت تتواجد معه في المستشى أثناء مرضه، بينما لم يهتم بزيارته شقيقه الفنان عمرو سعد.

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سمية ترى أن الفنان عمرو سعد كان متخوفا على مصلحته طوال الوقت، ونصحها بأن تبتعد عن أحمد سعد، وأكد ان الطلاق أفضل لهما، مشيرة إلى أنه قال لها: «أحسنلكم تنفصلوا بدل ما هتضروا نفسكم وهتضرونا معاكم».

الفنانة المصرية أكدت أن علاقة أحمد سعد بعائلته غريبة، فكل الأمور منكشفة عندهم، وكل واحد يتدخل في أمور الآخر، لافتة إلى أن زوج شقيقة أحمد سعد لديه توكيل رسمي من الفنان للتصرف في أموره.

سمية أشارت أيضا إلى أن جميع من حولها نصحها بألا تتزوج من أحمد سعد، ولكنها لم تستمع إلى النصيحة، وأكدت أن عودتها إليه مستحيلة بعد ما قاله عنها.

الفنانة المصرية نفت أن تكون خطفت أحمد سعد من ريم البارودي، وأكدت أنها اتصلت بها وتأكدت منها أن علاقتها بأحمد سعد منتهية تماما، وأن عودتها إليه مستحيلة.

سمية وجهت رسالة من خلال برنامج «شيخ الحارة»، إلى ريم وقالت لها إنها لم تظلمها ولكن أحمد سعد هو من ظلمها، وأكدت أنها تعرضت للظلم من أحمد سعد أيضا.