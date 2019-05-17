دوا ليبا تحصد 500 مليون مشاهدة بكليب «IDGAF».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، تحقيق الكثير من النجاحات في عالم صناعة الموسيقى والغناء ، حيث وضعت بصمة من ذهب بين أهم و أشهر نجوم الغناء الموجودين حاليا على الساحة.

و من أبرز ما قدمت دوا ليبا هو كليب ” IDGAF” الذي اطلقته في يناير 2018 ، و بعد عام و نصف من إطلاق الكليب فهو مازال يحصد النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” الي أكثر من 500 مليون مشاهدة و هو بالتأكيد رقم ضخم .

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وكانت النجمة والمطربة الأمريكية دوا ليبا، والنجم الشهير كالفن هاريس، قد حصلا، مؤخرا، على جائزة افضل أغنية بريطانية عن أغنيتهما “One Kiss” في حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت في دورته الـ 39 لعام 2019، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مساء يوم الأربعاء 20 فبراير.

وكانت مجموعة كبيرة من الأغاني قد تنافست على الجائزة وهي 10 اغاني مختلفة ومنها آن ماري عن أغنية “2002” وكالفن هاريس ودوا ليبا عن أغنية “One Kiss” وكلين بانديت وديمي لوفاتو عن أغنية “Solo” ودوا ليبا عن أغنية “IDGAF” وجورج إزرا عن أغنية “Shotgun” وجيس جلين عن أغنية “I’ll Be There” وRAMZ عن أغنية “Barking” وروديمينتال عن أغنية “These Days” وسيجالا وبالوما فيث عن أغنية “Lullaby” وتوم واكر عن أغنية “Leave A Light On”.