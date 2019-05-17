هل احتفظت جويل ماردينيان بأي من ملامح طفولتها؟.. شاهدها بالأبيض والأسود

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان متابعيها، وفتحت معهم صندوق ذكرياتها، حيث عادت لسنوات عمرها الأولى.

جويل نشرت صورة قديمة لها بالأبيض والأسود، وداعبت محبيها بتعليق طريف عليها، كتبت فيه: «هذه جويل ماردينيان المجنونة»، حيث تفاعل متابعو المذيعة اللبنانية مع صورتها بشكل واسع عبر تعليقات تغزلوا فيها بجمال ملامح طفولتها، وبراءة وجهها.

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وعلى الرغم من تقنيات التجميل المتقدمة التي تتبعها جويل، أكد عدد من متابعيها أنها مازالت تحتفظ بقدر من ملامح طفولتها، مشددين على أنها ازدادت جاذبية وأنوثة مع تقدم عمرها.

يُذكر أن جويل تعيش تجربة انسانية مختلفة، بعد أن اعلنت تبنيها لطفل، واطلقت عليه اسم «ناثان مارك» وهو ما وصفته بالحلم الذي كانت تسعى إلى تحقيقه منذ 4 سنوات، وفي الوقت الذي تحرص فيه على نشر صور تجمعها وأفراد أسرتها بالطفل المنضم لهم حديثاً، ترفض خبيرة التجميل اللبنانية الكشف عن ملامح وجهه.

جويل ماردينيان تزوجت مرتين؛ الأولى من والد ابنها بايلي، والمرة الثانية عام 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا والتي انجبتها عام 2011.