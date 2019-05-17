انت الان تتابع تفاصيل خبر وسط سخط وترقب.. متابعو صراع العروش بانتظار الحلقة الأخيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 04:56 مساءً - بترقب كبير ينتظر متابعو مسلسل "صراع العروش" الأحد المقبل الحلقة الأخيرة، في الوقت الذي وقع فيه مئات الآلاف من المشاهدين الذين لا يرضيهم سير الأحداث التماساً عبر الإنترنت، وبدأت خدمة لتقدم المساعدة لهؤلاء الذين يشعرون بالأسى حيال إسدال الستار على المسلسل الخيالي.

وأمس الخميس وقع نحو 600 ألف من مشاهدي المسلسل في أنحاء العالم التماساً على موقع "تشينج دوت أورغ"، انتقدوا فيه الموسم الثامن للمسلسل الذي يبث على شبكة (إتش.بي.أو) وطالبوا بتعديل الأحداث، وفق وكالة رويترز.

وقال ديلان دي من تكساس، وهو من أطلق الالتماس قبل بث الحلقة الأخيرة يوم الأحد: "هذا المسلسل يستحق موسماً أخيراً يكون منطقياً".

بدورها كتبت مارلين مارنل، إحدى الموقعات على الالتماس، "الموسم الثامن كان مفككاً للغاية وأعد على عجل، تم النيل من قيمة الشخصيات والحبكة كانت ملتوية، لم تكن نهاية جيدة لمسلسل عظيم".

والقصة التي تدور أحداثها حول عائلات متحاربة في مملكة خيالية اقتربت من نهايتها مع احتدام المعارك الدموية، ومقتل العديد من الشخصيات المؤثرة.

وبالرغم من شدة الانتقادات حطّم الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحائز على جوائز إيمي الأرقام القياسية لشبكة "إتش.بي.أو"، التي قالت إنه حتى الآن كان هناك نحو 43 مليون مشاهد لكل حلقة في الولايات المتحدة وحدها، بزيادة 10 ملايين عن الموسم السابع في عام 2017.

من جانب آخر، أطلق موقع "بارك دوت كوم" البريطاني خدمة (جيم أوف ثرونز) الاستشارية لتقديم النصح عن كيف يمكن للمشاهدين مواجهة توقف المسلسل الذي بث أول جزء منه عام 2011.

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وأوضح كاي فيلر المؤسس المشارك للموقع في بيان "صراع العروش (جيم أوف ثرونز) هو واحد من أكثر المسلسلات التلفزيونية شعبية في زمننا هذا، لذا لست مندهشاً من شعور الناس بالأسى لنهايته".

وأردف "أعتقد أنه سيكون هناك نسبة كبيرة من المعجبين الذين سيكونون في حاجة إلى الحديث مع متخصص عندما ينتهي المسلسل".

وفي السياق، أطلقت HBO الإعلان الترويجي الأول للحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير لمسلسل "صراع العروش"، بعد 8 مواسم و73 حلقة منفصلة.

ومن المقرر أن تصل مدة أحداث الحلقة الأخيرة التي ستبث على شبكة HBO" في 19 مايو الجاري، إلى 80 دقيقة، بعد نهاية الحلقة الخامسة، التي فاجأ فيها المخرج ميغيل سابوجنيك الجميع.

وبلغت تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار، وصور العمل في 8 دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب.

وسجل المسلسل أرقاماً قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.