أديل تشتري منزلًا بـ10ملايين دولار لطليقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشترت المغنية البريطانية، أديل منزلًا جديدًا بمبلغ 10.65 ملايين دولار، وسط تكهنات بأن زوجها السابق سيمون كونيكي سينتقل إليه.

ويمتد منزل "بيفرلي هيلز" المكوّن من خمس غرف نوم وستة حمامات، والذي تم بناؤه في أوائل الستينات، على مساحة 6045 قدمًا مربعًا ويقع على بعد بنايات فقط من مسكن آخر تملكه النجمة البريطانية.

يضم المنزل الجديد لأديل البالغة من العمر 31 عامًا وسائل الراحة مثل مكتب كبير واستوديو فني وغرفة حرفية ومكتبة وجيم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تشتمل غرفة النوم الرئيسية في المنزل على خزانة ملابس كبيرة مع مدفأة وتراس على مسبح المنزل والفناء الخلفي.

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كانت قد دفعت "اديل" مبلغ 9.5 ملايين دولار في السابق مقابل منزل في نفس الحي الفاخر الذي يسكنه المشاهير مثل جنيفر لورانس، كاتي بيري وكاميرون دياز، وكذلك آشتون كوتشر وميلا كونيس، بينيلوب كروز وخافيير بارديم، ونيكول كيدمان وكيث أوربان.

ويأتي شراء المنزل بعد حوالي شهر من تأكيد الممثلة الفائزة بجائزة غرامي انفصالها عن رجل الاعمال سيمون كونيكي، الذي يبلغ من العمر 45 عامًا بعد زواجهما قبل عامين.