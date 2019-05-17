كيف حرمت برامج "فضح" المشاهير بزوغ "قمر هادي"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ابتعد مسلسل "قمر هادي"، الذي يخوض بطولته الفنان المصري هاني سلامة، عن وسائل خطف الأنظار وجذب الانتباه والتشويق، التي تقود بالمسلسل وأبطاله إلى الترتيب في قائمة "التريند"، بمحرك البحث العالمي "جوجل"، أو بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الوقت الذي تصدّرت فيه عدة أعمال درامية قوائم "التريند"، لكونها الأكثر بحثًا وطلبًا من قبل الجمهور والمتابعين.

ورغم نجاح مسلسل "فوق السحاب"، للنجم هاني سلامة، خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي، وتصدره المشهد لأكثر من مرة، ومنافسته لأكثر الأعمال الدرامية المتواجدة معه في العام الماضي، إلا أنه كان ظهور مسلسل "قمر هادي" باهتًا في السباق الحالي، وخطفت الأعمال الكوميدية والأكشن انتباه ومشاعر الجمهور.

قال الناقد الفني المصري محمد الزلباني، إن مسلسل "قمر هادي"، وعددًا آخر من المسلسلات المشاركة في الدراما الرمضانية الحالية، بعيد كل البعد عن "التريند"، والظهور، وإقبال المشاهدين عليها، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك برامج فضح المشاهير مثل "شيخ الحارة"، و"عايشة شو"، وغيرها من البرامج الأخرى، التي استحوذت على "التريند"، بضيوفها، الذين أعلنوا عن تصريحات وفضائح تقال لأول مرة، جعل ملايين المتابعين يبحثون وراءها ليروها مرة وأكثر.

وأضاف الزلباني، لـ"فوشيا"، أن شخصية هاني سلامة الفنية، بعيدة أيضًا عن الطبقة الشعبية بدرجة كبيرة، فقد احترف دور المهندم ابن الأغنياء، ولم يُجِد ارتداء ثوب البسطاء، مثلما فعل العديد من الفنانين الآخرين، ما جعل إمكانيات "سلامة" التمثيلية تبدو ضعيفة، رغم أنه في مجال الفن منذ جيل القدماء، مشيرًا إلى أن "سلامة" يحتاج للعمل على نفسه أكثر من ذلك، حتى يستطيع جذب عيون المشاهدين تجاه أعماله.

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ومن جانبها، قالت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خيرالله، إن مسلسل "قمر هادي"، لم يأخذ حقه، مشيرة إلى أن قلّة الدعاية للمسلسل أدّت إلى بهتان متابعة المسلسل، وجذب اهتمام الجمهور المشاهد له، بعكس الحال في أغلب المسلسلات الدرامية الأخرى، التي تعتمد على دعاية أبطالها عنها من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لديهم فيها ملايين المتابعين، ما يجعلها تعتبر أهم أنواع الدعاية لأي عمل فني، وإحدى وسائل النجاح.

وأضافت خيرالله، لـ"فوشيا"، أن الشركة المنتجة لمسلسل "قمر هادي"، أهملت في الدعاية له، ما جعله مُهمشًا وسط سباق درامي محموم بجميع ألوان الدراما، من كوميدية إلى أدوار صعيدية، إلى أكشن ومصارعة وعنف، مؤكدةً أن هاني سلامة أدّى بشكل جيد خلال المسلسل، ويقوم بدور متميز، إلا أنه ينقصه الظهور والدعاية الجيدة، التي تعمل على جذب عيون المشاهدين عليه، بدلاً من التعتيم التام الذي حدث، واعتماد صنّاع العمل على اسم هاني سلامة فقط في الدعاية للمسلسل.