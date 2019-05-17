أحمد سعد عن ريهام سعيد: تُحاول الظهور على حساب نجاحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري أحمد سعد، على رسائل مواطنته الإعلامية ريهام سعيد، لصديقتها ريم البارودي، التي لمّحت فيها عن تعرضها للظلم من قبل "سعد"، إبان علاقتهما الزوجية التي لم تدم سوى 6 أيام، حسب تصريح سابق له.

وقال سعد، لـ"فوشيا"، إن هناك أشخاصًا يفضّلون الظهور على حساب نجاحي، بعد أن أغلقت في وجههم الأبواب، من حيث عدم خوضهم أي أعمال فنية جديدة، مشيرًا إلى أنه لم يتأثر بما يقال عنه، حيث إنه كشف عن الحقيقة كاملة خلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة"، منذ بضعة أيام.

وأضاف سعد، أنه قرّر الرد على أية إساءات تقال عنه بأعماله المقبلة، ونجاحاته التي يخطط لها، دون الالتفات إلى الأشخاص الذين يعانون من وقت فراغ كبير، بعدما فشلوا في جميع المجالات التي خاضوها، من مشاركات فنية غير ناجحة، أو برامج إعلامية مفبركة، كانت ستودي بهم إلى القضبان.

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وأوضح سعد، أن الأشخاص الذين يزعمون أنهم ظُلموا، نسوا دموعهم التي ذرفت من أجل الرجوع ولكن دون جدوى، مؤكدًا أن تضامن البعض معهم هدفه المصلحة، وعقب انتهاء تلك المصالح سيرى المتابعون كيفية تحولهم على بعض في المستقبل القريب.

وكانت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، قد شاركت عبر "إنستغرام"، عدة صور بصحبة مواطنتها الفنانة ريم البارودي، وعلّقت عليها بمعاناتها للظلم حينما ربطت نفسها بأشخاص وصفتهم بـ"البكابورت والزبالة"، تلميحاً إلى علاقة "البارودي" بـ"سعد".