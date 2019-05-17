بوسي تشارك أوكا وأورتيجا في سهرة رمضانية

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""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة الشعبية بوسي مساء أمس سهرةً غنائية استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح داخل إحدى الخيم الرمضانية. حيث قدمت مجموعةً كبيرة من أغانيها المميزة منها "حط ايده يا"، "اه يا دنيا"، "عبده"، و"مبروك عليا"، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور على مدار أكثر من ساعة.

وشهدت السهرة مشاركة الثنائي الشعبي أوكا وأورتيجا اللذان قدما مجموعة من أغاني المهرجانات الخاصة بهما، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، فيما حرصوا جميعاً على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور قبل مغادرة السهرة التي استمرت حتى موعد مدفع الإمساك.