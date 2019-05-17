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""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن أزمة تسريب الحلقات التي واجهها مسلسل "مملكة الغجر" خلال الأيام الماضية بتوافر حلقات قبل إذاعتها على موقع الفيديوهات الشهير YouTube، ستتواصل. لكن الموضوع يتعلق هذه المرة بالأحداث وتفاصيلها. حيث تم تسربت أخبار خلال اليوميين الماضيين عن مشهد مؤثر لوفاة الفنانة فيفي عبده المشاركة في بطولة العمل مع حورية فرغلي في الحلقات القليلة القادمة. وهو ما دفع مؤلف المسلسل محمد الغيطي إلى إصدار بيان يؤكد فيه استمرار دور فيفي حتى الحلقة الأخيرة. فيما تجاهل الرد على تفسيرات أخرى مرتبطة بالعمل والحلقات القادمة.

الجدير بالذكر أن فريق عمل المسلسل يواصل تصوير الحلقات الأخيرة خلال الفترة الحالية بشكلٍ مكثف. حتى يتمكن من الانتهاء من العمل بالتوقيت المطلوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده لا تموت في "مملكة الغجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.