نادين لبكي أفضل مخرجة بجوائز نقاد مركز السينما العربية

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""الخليج 365"" من القاهرة: فازت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة أفضل مخرج عن فيلمها "كفر ناحوم" وذلك ضمن جوائز النقاد السنوية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي. حيث أقيمت احتفالية توزيع الجوائز للعام الثالث على التوالي، علماً بأن اختيار الفائزين يتم من خلال مشاهدة 75 ناقد من عدة دول حول العالم.

وحصلت المغربية مها العلمي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "صوفيا" وهو نفس الفيلم الذي حصدته كاتبته مريم بن مبارك على جائزة السيناريو، بينما نال التونسي محمد ظريف جائزة أفضل ممثل عن فيلم "ولدي"، فيما حصد فيلم "يوم الدين" جائزة أفضل فيلم روائي، ونال فيلم "عن الاباء والابناء للمخرج السوري طلال ديركي جائزة افضل فيلم وثائقي.



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