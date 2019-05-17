محمد ممدوح يعتذر عن "قِصَر نَفَسِه" ويتدارك "صداع" أم كلثوم

اعتذر الفنان المصري محمد ممدوح، عن قِصر نفسه وتحدثه ببطء وبشكل متقطع خلال حلقات مسلسل "قابيل"، الذي يقوم بدور البطولة فيه، إلى جانب مشاركته الفنان أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة".

وأوضح ممدوح، خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة "العربية"، أن السبب في إطلاق لقب "تايسون" عليه يعود إلى ممارسته الملاكمة، مشيراً إلى أنه وُلد بالكويت وعاش بها لفترة، أما ما يخص الأدوار التي يقدمها فأكد أنه يشعر بكونه يقدم البطولة المطلقة في أدواره.

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واعتبر ممدوح أن خوفه على أهله أكثر ما يسبب له القلق، وأنه شخص رومانسي للغاية، كما أنه يتعمد إحاطة حياته بالسرية. وذكر من قبل أن السيدة أم كلثوم تصيبه بالصداع، لكنه علق على هجوم الجمهور بكونهم على حق في ذلك، وأنه خانه التعبير فيما قاله. كما اعترف بأن دوره في مسلسل "اختفاء" ظُلم بسبب المشاكل الخاصة بالماكياج.

ممدوح، البالغ من العمر 38 عاماً، أكد أنه يرى أن دوره في مسلسل "طريقي" كان فارقا في مشواره الفني، وأنه يتمنى العمل مع منى زكي وأحمد حلمي وكذلك إعادة التعاون مع أحمد مكي.

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