شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية ديبيكا بادوكون تخطف أنظار جمهور مهرجان كان بفستان اوف وايت.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة الهندية الهوليودية ديبيكا بادوكون على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائى الدولى في دورته ال 73 بفستان غريب بعض الشىء على هيئة " فيونكا " اوف وايت، وبسبب ذلك الفستان ذات الاطلالة الفريدة استطاعت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون أن تخطف جميع الأنظار اليها بمهرجان كان السينمائى الدولى، مثل " أعضاء لجنة التحكيم ، الممثلين من جميع أنحاء العالم ، النقاد ، الجمهور " معبرين عن مدى اعجابهم بها وبفستانها الخلاب .
وعن تفاصيل اطلالة الممثلة الهندية الهوليودية ديبيكا بادوكون فإن فستانها الاوف وايت الفريد على هيئة فيونكا قام بتصميمه مصمم الأزياء العالمى " بيتر دونداس " ، أما عن تسريحة شعرها ووضع الميكاب الخاص بها وعناية بشرتها فقد تولته ماركة التجميل العالمية " لوريال باريس " ، " L'oreal Paris " ، بينما كانت المجوهرات الثمينة الفاخرة التي ارتدتها في اطلالتها على السجادة الحمراء من صنع مصممة المجوهرات العالمية " لورين سيتشوارتز " ، لتبدو ديبيكا بادوكون جميلة وانيقة جدا في المهرجان .
يذكر ان الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون شاركت اليوم فى مهرجان كان السينمائى الدولى بفيلمها البوليودى الاخير " Padmavat " الذى حقق نجاحأ ساحقأ على مستوى الجماهير والنقاد .
ديبيكا بادوكون هى ممثلة هندية هوليودية عرفت بأفلام بوليودية مثل " Yeh Jawani Hai Dewaane ، Om Shanti Om ، Ram Leela ، Bajirao Mastani ، والفيلم الهوليودى XXX مع الممثل الامريكى فان ديسل .
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