شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: النجومية لا تشغلنى.. وأتعامل فى اللوكيشن كما كنت منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل طيبة تلقاها النجم ياسر جلال بعد عرض حلقات مسلسله "لمس أكتاف"، الذى يشارك به فى السباق الدرامى الجارى، وتصدر العمل مؤشرات البحث على جوجل كما تصدر التريند على "تويتر".

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وعن تحقيقه "النجومية" بعد 20 عاما من ممارسة التمثيل، قال: "أحب كل زملائى فى الوسط الفنى وعلاقتى بهم على أعلى مستوى، وفى النهاية أنا ممثل، ولقب "نجم" لا يشغلنى كثيرا، وأتعامل فى اللوكيشن الآن كما كنت أتعامل منذ 20 عاما".

النجم ياسر جلال قال فى تصريح خاصة لـ"الخليج 365" ردا على سؤاله هل يشارك فى اختيار أبطاله أعماله: أنا دورى "ممثل" أما اختيار أبطال العمل من مسئولية المخرج، قد يستشيرنى فى الاختيار بين اسمين لكنه صاحب الكلمة الأخيرة بجانب المنتج.