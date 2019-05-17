شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. Dmc تواصل احتفالاتها بعيد ميلاد الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شبكة قنوات dmc الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ79، بطرح بروموهات مُؤرخة لأعماله الفنية المؤثرة، كانت dmc قد بدأت منذ أسابيع الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم بإطلاق تلك البروموهات، تخليدًا لتاريخ عادل إمام الفني.

استعرضت البروموهات مقتطفات مختارة من أعمال عادل إمام منذ عام 1966 في فيلم "مراتي مدير عامر"، مرورًا بـ"مدرسة المشاغبين" و"شاهد ماشفش حاجة" و"سلام يا صحبي" و"حسن ومرقص" وغيرهم.

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كما تضمنت أجزاء مقتطعة من حوارات له بصوته في مناسبات مختلفة.