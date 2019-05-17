شكرا لقرائتكم خبر عن بالشيشة .. إدوارد يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام: "علمتنا حب الفن والتمثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان إدوارد على تهنئة الزعيم عادل امام، بعيد ميلاده الـ 79 الذى يوافق اليوم، بصورة تجمعهما مع بعض والتى غالبا فى احدى اماكن التصوير التى شاركا فيها.

ويظهر إدوارد فى الصورة التى نشرها احتفالا بعيد ميلاد الزعيم وهو يمسك "الشيشة" التى يشتهر باصطحابها فى اماكن التصوير، ويجلس بجواره الزعيم وهو ينظر اليه نظرات التعجب التى يشتهر بها، ووجه إدوارد رسالة التهنئة قائلاً " كل سنه وأنت طيب يا من علمتنا حب الفن والتمثيل".

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وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضانى هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذى كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالى، وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى"فرقة ناجى عطالله"، من إخراج رامى إمام، مسلسل "العراف" ، إخراج رامى إمام، مسلسل "صاحب السعادة"، إخراج رامى إمام، مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، إخراج رامى إمام، مسلسل "مأمون وشركاه"، مسلسل "عفاريت عدلى علام" ومسلسل عوالم خفية .