شكرا لقرائتكم خبر عن فى مهرجان كان 2019.. الأسود يليق بـ بريانكا تشوبرا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة الهندية الهوليودية بريانكا تشوبرا على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائى الدولى 2019 بفستان أسود اللون لامع كثيرا بلمحة من اللون الأحمر في مدينة كان الفرنسية ، لتبدو جميلة جدا وأنيقة فى ثوبها الأسود خاطفة أنظار محبيها ومعجبيها فى جميع أنحاء العالم ، لتنطبق عليها مقولة "الأسود يليق بك" .

و عن إطلالة الممثلة الهندية الهوليودية بريانكا تشوبرا جوناس على السجادة الحمراء فإن فستانها الأسود اللامع بلمحة حمراء من تصميم دار الأزياء العالمية " ايلفا وورلد " ، " Elfa World " ، أما عن مجوهراتها الثمينة الفخمة فإنها ارتدت حلق أذن كبير فضى اللون من تصميم ماركة المجوهرات العالمية " شوبارد Chopard " ، وكانت تضع الميكب عبارة عن رسمة " ايلاينر " مع احمر شفاه كشميرى اللون مع تسريحة شعر كيرلى خلابة بدت بها رائعة وجميلة جدا .

وعلى صعيد مهرجان كان السينمائى الدولى فإنه لن تشارك الممثلة الهندية الهوليودية بريانكا تشوبرا جوناس بأية أفلام لها للمنافسة على جائزة المهرجان ، ولكنها اكتفت فقط بالحضور والذهاب اليه لتتابع فعالياته .

يذكر ان بريانكا تشوبرا جوناس هي ممثلة هندية هوليودية متزوجة من المطرب الآمريكى نيك جوناس ، وعرفت بافلام بوليودية مثل " Bajirao Mastani ، Kaminey ، Krish ، Fashion ، Dostana "

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