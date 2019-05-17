شكرا لقرائتكم خبر عن "اللي جاي ما جاش زيه".. محمد إمام يحتفل بتصدر هوجان ترند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إذاعة 11 حلقة من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، حقق جماهيره كبيرة، انعكست على مواقع السوشيال ميديا، وموقع يوتيوب والذى تصدرت مقاطع من مسلسله قائمة الأكثر مشاهدة.

نشر إمام صورا من تصدر بعض مقاطع مسلسل هوجان، موقع يوتيوب، وعلق قائلاً:"هوجان مولعها.. الترند الأول والخامس والثامن على يوتيوب .. الحمدلله اللي جاي ماجاش زيه".

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محمد إمام

وتحولت حياة "هوجان" محمد إمام، تماماً فى الحلقة الـ 11 بعدما بدأ فى عمله الجديد مع "كمال بيه" – رياض الخولى – فى حراسته الشخصية، وتغير مظهره تماماً، اضافة إلى توفير بطاقة شخصية وجواز سفر ورخصة قيادة وموبايل وسلاح شخصي وغرفة مجهزه له ليقيم فيها .

يذهب هوجان إلى الحارة لمقابلة "حورس" – أوس أوس – وإعطائه الأموال التى حصل عليها منه، وتفاجئ بأن الليلة زفاف لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز- على طليقته "نوجا" – أسماء أبو اليزيد وسط صدمة من هوجان، وتطلب نوجا من لطفى الحراق العمل على جمع أموال كثيرة بأي طرق ممكنة، وبعدها يجد اتصال مع المعلم "بهلول" يطلب مقابلته وعندما يذهب لطفى لمقابلته فى منزل مجهور ويجد شخصين يتهجمان عليه ويضربانه بأوامر من بهلول.

مسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 مساء على قناة الحياة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى، وبطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وأوس أوس ورياض الخولى وأسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وهاجر أحمد وعايدة رياض وكريم عبد الجواد ويورا محمد.