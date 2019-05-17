شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور علاء ولى الدين وهنيدى.. العرض الخاص لفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 21 عاما مرت على عرض فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، والذى يعد واحدا من أفضل الأفلام المصرية الكوميدية خلال السنوات الماضية، بل إنه فتح الباب أمام الكثير من النجوم الذين شاركوا هنيدى فى هذا الفيلم، وكان بمثابة بوابة النجومية لجيل مهم، أبرزهم أحمد السقا وطارق لطفى وهانى رمزى ومنى زكى وغادة عادل.

النجم شريف منير، استعاد مع جمهوره ذكريات افتتاح فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، وتحديدا فى العرض الخاص للفيلم، ومن داخل قاعة العرض، حيث نشر صورة يقوم فيها بتصوير كل من محمد هنيدى والراحل علاء ولى الدين ودينا، بكاميرا فيديو، وعلق منير قائلا "من ألبوم الذكريات .. افتتاح فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية "

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شريف منير على انستجرام

الجمهور تفاعل مع الصورة بشكل كبير سواء من خلال الاعجاب أو التعليق، حيث حازت الصورة على عشرات التعليقات التى تمدح الفيلم، وتترحم على النجم علاء ولى الدين.

فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية تدور أحداثه حول خلف الدهشوري، طالب صعيدي حاصل على ترتيب أول فى الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، ليسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين ويقع في حب زميلته التى كانت على علاقة بأستاذها الجامعة، ثم يبدأ رحلة التغيير.