شكرا لقرائتكم خبر عن ابو جبل 11 .. مصطفى شعبان يتجاهل أفعال أشقائه ويتمسك بصلة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمرت الأحداث سخونة وتتابع فى مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وبطولة النجم مصطفى شعبان، وفى الحلقة الحادية عشر نجد الكثير من المواقف التى تثبت حب حسن أبو جبل لأشقائه رغم كل ما فعلوه تجاهه من كره وعداوة وشر لكنه مازال متمسكا بصلة الرحم.

وبدأت الحلقة بمواجهة بين حسن "مصطفى شعبان" وزوجة شعبان ابن عمه، التى أكدت أنها خطفت ابنه أيمن، ولن تكشف عن مكانه إلا بعد الإفراج عن زوجها.

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المفاجأة أن حسن أكد لزوجة شعبان عدم غضبه منه، مؤكدا أنه يشعر بما تعانيه بسبب القبض على زوجها، مشيرا إلى أنه مطمئن على ابنه معها ولن يطالبها برجوعه.

زوجة شعبان تنهار وتبلغ حسن عن مكان ابنه أيمن، ويعود به لوالدته مريم "عائشة بن أحمد" ورفض الكشف عن خاطفه، لحماية زوجة شعبان من السجن.

وفى زيارة سريعة لانتصار "مريم حسن" أرملة غالى أبو جبل، أكد زميله فى العمل أن شركة زوجها ستصرف لها 2 مليون جنيه، وهى باقى مستحقاته إضافة إلى معاشه، وهى المفاجأة التى لم تتوقعها انتصار ووالدتها إضافة إلى سعد "دياب" الذى كان يتواجد بالصدفة.