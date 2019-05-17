وفاة والد زوجة تامر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة والد زوجته، فجر اليوم الجمعة 17 مايو.

وأعاد تامر نشر ما كتبته زوجته رانيا، عبر حسابها بنفس الموقع، تشير لوفاة والدها وتطلب الدعاء له بالرحمة، معلقًا "الحمد لله في فجر يوم جمعة وفي شهر رمضان الكريم سلم حمايا روحه إلى بارئها الحاج السيد محمد هاشم والد زوجتي رانيا، مع أذان الفجر في أحلى أيام وأحلى توقيت هنيئًا له ودعواتكم له بالرحمة".

وتابع "العزاء إن شاء الله يوم الأحد 19 مايو بمسجد آل رشدان بمدينة نصر. ولا اراكم الله مكروها فى عزيز لديكم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن تامر فرج يشارك في السباق الرمضاني الجاري، من خلال مسلسل "قمر هادي" بطولة الفنان هاني سلامة، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة داليا مصطفى، والفنان محسن محيي الدين، إخراج رؤوف عبدالعزيز.