سعد الصغير يوجه رسالة لمايا دياب وريم البارودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان سعد الصغير رسالة حب لصديقتيه، الفنانة ريم البارودي والفنانة مايا دياب. ونشر سعد صورة تجمعه بمايا وريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من أجدع وأطيب وأحسن اتنين بجد في الوسط الفني اخواتي وحبايبي اللي بحبهم من قلبي بجد علشان أنا بحب الناس اللي قلبها أبيض وطيب". من ناحية أخرى، يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء حفله غنائي في موازين، يوم 24 يونيو المُقبل، على مسرح النهضة في العاصمة المغربية "الرباط"، ويشاركه الحفل المطرب الفلسطيني محمد عساف.



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