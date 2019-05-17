خاص| كيف سيحتفل "الزعيم" بعيد ميلاده وما هو مصير "فلانتينو"؟.. منتج المسلسل يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو" الذي كان من المقرر أن يخوض به الفنان عادل إمام السباق الرمضاني الجاري، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله، إن أسرة "الزعيم" ستحتفل اليوم 17 مايو بعيد ميلاده في جو عائلي ببيته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أستاذ عادل أول مرة منذ فترة يقضي رمضان بعيدًا عن أجواء التصوير، إلا انه مستمتع جدًا، وستحتفل أسرته مساء اليوم بعيد ميلاده"، مشيرًا إلى أن المشاهد المصري والعربي يشعر بفراغ كبير بسبب غياب "الزعيم" عن المشاركة في السباق الرمضاني، متوقعًا أن اشتياق الجمهور لمشاهدة إمام سيزيد من نجاح العمل عند عرضه.

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ووجه تحسين رسالة تهنئة لـ"الزعيم": "كل سنة وانت بألف صحة وخير ودايما منور الشاشة، وإن شاء الله تكمل مسيرة الإبداع وتقدم مسلسل فلانتينو وتكون سنة سعيدة عليك يارب". وعن أبرز ما يميز إمام في اللوكيشن أثناء التصوير، أوضح "فيه التزام كبير جدًا في اللوكيشن سواء في المواعيد أو الالتزام بالاسكريبت"، متابعًا "أي لوكيشن فيه عادل إمام بيبقى كله بهجة، لأنه مبيبطلش هزار من ساعة ما يدخل لحد ما يقوم يعمل المشهد، وفي وقت الاستراحة، ربنا يديله الصحة يارب".

وأكد تحسين أن فريق عمل مسلسل "فلانتينو" من المقرر أن يستأنفوا تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وعن موعد العرض، قال "لم نحدد بعد، سنعلن بعد الاتفاق مع القنوات العارضة في مصر أو برا، لكن المرجح أن يتم عرضه في رمضان الجاي، لأن الناس واخدة على مشاهدة مسلسلات أستاذ عادل في رمضان، لأنها وجبة درامية دسمة، محترمة وراقية".

"فلانيتنو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم.