أحلام لـ"نانسي عجرم" في عيد ميلادها: "إنتي أختي وصديقة النجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت المطربة الإماراتية أحلام، على توجيه التهنئة لنانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها الـ36 .

وعلقت "أحلام" عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "كل سنة وانتي أجمل قلب وأطيب قلب ونجمة عالية في السماء ويارب هالسنة وكل سنينك صحة وحب ونجاح، ربي يحمي لك عيلتك وحبايبك من تحبين، لك مني كل الحب والتقدير يا صديقة النجاح، أختي نانسي عجرم".

واحتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أمس 16 مايو بعيد ميلادها الـ 36.

