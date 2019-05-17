شاهد.. أوس أوس يهنئ الزعيم بعيد ميلاده على طريقته

حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، علي طريقته الخاصة التي تتميز دائما بخفة الظل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر أوس أوس عبر حسابه صورتين الأولي للزعيم، والأخري ظهر فيه برفقة الفنان محمد إمام في مشهد مشاجرة من مسلسل "هوجان"، وعلق عليها قائلًا: "يا هوجان قول لبابا كل سنه وهو طيب.. كل سنه وانت



يذكر أن أوس أوس يشارك في موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "هوجان"، مع الفنان محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد التهامي، ميرنا نور الدين، عايدة رياض، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. صورتين الأولي للزعيم، والأخري ظهر فيه برفقة الفنان محمد إمام في مشهد مشاجرة من مسلسل "هوجان"، وعلق عليها قائلًا: "يا هوجان قول لبابا كل سنه وهو طيب.. كل سنه وانتطيب يا زعيم ربنا يخليك لينا.. رمضان مالوش طعم من غيرك .. الزعيم واحد بس".يذكر أن أوس أوس يشارك في موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "هوجان"، مع الفنان محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد التهامي، ميرنا نور الدين، عايدة رياض، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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