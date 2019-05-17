الليلة.. جورج قرداحي ضيف بسمة وهبه في شيخ الحارة

يحل الإعلامي جورج قرداحي، ضيفًا في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم في السابعة إلا ربع مساءً، ويذاع على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي،

وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي . والتى استضافت فيها الراقصه دينا والنجم احمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب، وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس والتي وصلت إلي ٦٨ مليونا وفقا لموقع social blade.