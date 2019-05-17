شاهد.. حورية فرغلي تواصل تصوير المشاهد الأخيرة من مملكة الغجر

تستأنف الفنانة حوريه فرغلي تصوير باقي مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل "مملكة الغجر"، الذي يُعرض حاليًّا على شاشة النهار في تمام الساعة الحادية عشرةمساءً.
يشار إلي أن مسلسل "مملكة الغجر" يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2019، حيث تدور أحداثه حول
عالم الغجر وحياتهم وطقوسهم اليومية.
يذكر أن مسلسل مملكة الغجر بطولة كل من: فيفي عبده، حوريه فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، عفاف مصطفى، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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