شاهد.. حورية فرغلي تواصل تصوير المشاهد الأخيرة من مملكة الغجر

تستأنف الفنانة حوريه فرغلي تصوير باقي مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل "مملكة الغجر"، الذي يُعرض حاليًّا على شاشة النهار في تمام الساعة الحادية عشرة

مساءً.يشار إلي أن مسلسل "مملكة الغجر" يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2019، حيث تدور أحداثه حولعالم الغجر وحياتهم وطقوسهم اليومية.يذكر أن مسلسل مملكة الغجر بطولة كل من: فيفي عبده، حوريه فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، عفاف مصطفى، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.