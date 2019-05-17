فن ومشاهير

بسمة وهبه تدفع القاهرة والناس لقائمة المركز الثالث في الأعلى مشاهدة في رمضان

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أصدر موقع socialblade قائمة بأعلى المشاهدات خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.

وتصدر رامز القائمة ب ٨٤ مليون مشاهدة فيما كانت مفاجأة رمضان حتى الآن قناة القاهرة والناس التي حققت ٦٨ مليون

و ٣٠٠ ألف مشاهدة خاصة بعد النجاح الكبير لبرنامج شيخ الحارة الجزء الثالث الذي يذاع حاليا على القناة .

وإليكم ترتيب مشاهدات القنوات في

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العشرة الأيام الأولى من رمضان.

 

Ramez Galal =84.8M

MBC Masr =70.5M

ELQahra We Elnas  =68.3 M

EtisalatMasr =42M

Synergy =40.5M

MBC1=36.2M

Mohamed Ramadan =35.7M

Al Nahar TV=30M

MBC Group =29.1M

Vodanfone =29M

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AlHayah TV =26.2M

Shahid=25.6M

Telecom Egypt =25.1M

DMC Drama=24M

Orange Egypt=22M

AlNaharDrama =20.5M

AlHayah Series =15.8M

ON E =15.6M

CBC Drama =12.2M

DMC =11.4M

Badal El Hadouta 3=11.8M

ON Drama =8M

CBC =6.2M

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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