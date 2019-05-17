أصدر موقع socialblade قائمة بأعلى المشاهدات خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان. وتصدر رامز القائمة ب ٨٤ مليون مشاهدة فيما كانت مفاجأة رمضان حتى الآن قناة القاهرة والناس التي حققت ٦٨ مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة خاصة بعد النجاح الكبير لبرنامج شيخ الحارة الجزء الثالث الذي يذاع حاليا على القناة . و ٣٠٠ ألف مشاهدة خاصة بعد النجاح الكبير لبرنامج شيخ الحارة الجزء الثالث الذي يذاع حاليا على القناة . وإليكم ترتيب مشاهدات القنوات في العشرة الأيام الأولى من رمضان. Ramez Galal =84.8M MBC Masr =70.5M ELQahra We Elnas =68.3 M EtisalatMasr =42M Synergy =40.5M MBC1=36.2M Mohamed Ramadan =35.7M Al Nahar TV=30M MBC Group =29.1M Vodanfone =29M Advertisements AlHayah TV =26.2M Shahid=25.6M Telecom Egypt =25.1M DMC Drama=24M Orange Egypt=22M AlNaharDrama =20.5M AlHayah Series =15.8M ON E =15.6M CBC Drama =12.2M DMC =11.4M Badal El Hadouta 3=11.8M ON Drama =8M CBC =6.2M

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كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبه تدفع القاهرة والناس لقائمة المركز الثالث في الأعلى مشاهدة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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