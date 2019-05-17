أصدر موقع socialblade قائمة بأعلى المشاهدات خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.
وتصدر رامز القائمة ب ٨٤ مليون مشاهدة فيما كانت مفاجأة رمضان حتى الآن قناة القاهرة والناس التي حققت ٦٨ مليونو ٣٠٠ ألف مشاهدة خاصة بعد النجاح الكبير لبرنامج شيخ الحارة الجزء الثالث الذي يذاع حاليا على القناة .
وإليكم ترتيب مشاهدات القنوات في
Ramez Galal =84.8M
MBC Masr =70.5M
ELQahra We Elnas =68.3 M
EtisalatMasr =42M
Synergy =40.5M
MBC1=36.2M
Mohamed Ramadan =35.7M
Al Nahar TV=30M
MBC Group =29.1M
Vodanfone =29M
AlHayah TV =26.2M
Shahid=25.6M
Telecom Egypt =25.1M
DMC Drama=24M
Orange Egypt=22M
AlNaharDrama =20.5M
AlHayah Series =15.8M
ON E =15.6M
CBC Drama =12.2M
DMC =11.4M
Badal El Hadouta 3=11.8M
ON Drama =8M
CBC =6.2M
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبه تدفع القاهرة والناس لقائمة المركز الثالث في الأعلى مشاهدة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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