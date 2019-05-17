أمسية شعرية يقدمها عمرو حسن بالساقية ثاني أيام عيد الفطر

يستعد الشاعر عمرو حسن لتقديم أمسية شعرية متميزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، علي خشبة مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم عمرو خلال الحفل قصيدة "منسي" ويشاركه غنائها المطرب الشاب زياد

عادل، بالإضافة لمجموعة من أجمل قصائده التي يحبها جمهوره، منها "القاهرة، الحرب العالمية التالتة، اون زا ران، وحشتيني، خلينا صحاب، جوابي الأخير، الخليج، المايسترو، مينيمم تشارج، لو كنتي استنيتي شوية، هكذا قال الشيطان، وغيرها".

يذكر أن الشاعر عمرو حسن قد أصدر ديوانين في عام 2010، هما "المهنة بارقص، على ناصية الشاعر"، ثم توقف عن النشر حتى جاء عام 2014، فأصدر ديوان "ناس كافيه"، ثم "سيلفي" في 2015، وديوان "باندا" فعام 2016، والذي فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم، فيما صدر له ديوان "مثلا" عن دار "تشكيل" للنشر والتوزيع، العام الماضي ومؤخرا ديوان "الوردة البلاستيك".