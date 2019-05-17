هنأ الفنان محمود البزاوي، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، بكلمات جميلة تعبر عن حبه ووصفه بزعيم الفن، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
نشر البزاوي صورة طريفة جمعته بالفنان
يذكر أن الفنان محمود البزاوي، يخوض موسم رمضان الحالي من خلال عدد من الأعمال الدرامية، حيث يشارك في مسلسل "الزوجة الـ18"، مع الفنان حسن الرداد، ومسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، وأخيرًا مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمود البزاوي لعادل إمام في عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا زعيم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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