شاهد.. محمود البزاوي لعادل إمام في عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا زعيم الفن

هنأ الفنان محمود البزاوي، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، بكلمات جميلة تعبر عن حبه ووصفه بزعيم الفن، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

نشر البزاوي صورة طريفة جمعته بالفنان

عادل إمام، ظهر فيها الزعيم وهو يتظاهر بخنقه ضاحكًا، وعلق علي الصورة قائلًا: "في تمثيل تراچيدي وفي كوميدي وفي عادل امام .. كل سنه وحضرتكطيب يا زعيم الفن".يذكر أن الفنان محمود البزاوي، يخوض موسم رمضان الحالي من خلال عدد من الأعمال الدرامية، حيث يشارك في مسلسل "الزوجة الـ18"، مع الفنان حسن الرداد، ومسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، وأخيرًا مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان.