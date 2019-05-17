خاص الفن- فادي عبد الخالق يعود للساحة الفنية بعد غياب طويلريتا برصونا تُحزن محبيها وتعلن اعتزالها...

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان اللبناني ​فادي عبد الخالق​ في حديث خاص مع الفن انه سيعود للساحة الفنية بعد غياب حوالى عشر سنوات، من خلال أغنية "دمعة مجنونة" وهي أغنية رومنسية من كلمات نور الحسن ألحان وتوزيع شادي أبو سعيد، وصور الفيديو كليب الخاص بالاغنية مع المخرج هاني خشفة في بيروت منذ ايام.

فادي اشار الى ان غيابه عن الساحة بعد أن تعرف عليه الجمهور من خلال برنامج سوبر ستار، كان بسبب تراجع وصعوبة الانتاج بالعالم العربي، واليوم يعود لأن أغنية "دمعة مجنونة" هي من أجمل الاغنيات بالنسبة له، وحضرها منذ فترة طويلة الى ان قرر اصدارها بهذه الفترة.