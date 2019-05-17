ريتا برصونا تُحزن محبيها وتعلن اعتزالها التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية ريتا برصونا اعتزالها التمثيل نهائياً وذلك لأنها لم تعد تستطيع ان توفّق بين حياتها العائلية والعملية.
وأكدت أن الانسان لا يستطيع ان يفوز بكل شيء في الحياة فهي لديها حياتها العائلية بالدرجة الأولى. واكتشف ذلك عندما أتت الى لبنان لتصوير مسلسل “اصحاب 3” فاشتاقت كثيراً الى ولديها. أما لو كانت تعيش في لبنان لكان الوضع أسهل عليها وابتعاد اولادها خلال فترة التمثيل امر لم تستطع ان تتحمله: “وما في شي بيستاهل انو ابتعد عن ولادي”.
وختمت ريتا قائلة ان المشكلة هي أنّ التمثيل يحتاج الى تفرغ في الوقت.
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