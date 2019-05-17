ميرنا وليد - بيروت - وسط الزحمة في السباق الرمضاني بين المسلسلات اللبنانية والمسلسلات المشتركة، يخترق برنامج "إنت قدا" الذي يقدّمه محمد قيس عبر محطة MTV في شهر رمضان وينال متابعة كبيرة وأصداء واسعة من جانب المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ويتميّز محمد قيس في هذا الشهر بحماسه المميز وأسلوبه في محاورة الضيف، خصوصاً أنه يستقبل أهم الشخصيات التي غالبا ما نشاهدها على التلفزيون في مقابلات من هذا النوع أي ضمن البرامج الترفيهية والألعاب.
ينافس محمد قيس، ويتصدّر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في حين يتم التركيز على المسلسلات الرمضانية وقصصها وشخصياتها، خصوصا وأن أبطالها يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة تحرص على المتابعة بأدق التفاصيل.
كذلك تجدر الإشارة الى أن برنامج "رجوى ونجوى" الذي يتصدّر أيضاً بأسلوب جديد لم يسبق أن شاهدناه في البرامج التلفزيونية، حيث تظهر المحاورتان أسلوباً ساخراً مع الضيف بطريقة كوميدية لإخراج المعلومات منه، وهذا ما عجزت أهم البرامج عن فعله بهذه السرعة.
برنامج "رجوى ونجوى" يحصد متابعة واسعة في هذا الموسم الرمضاني، ويتميّز بالضيوف الذين يستقبلهم والفقرات المتعدّدة والفريدة من نوعها.
هذان البرنامجان اللذان ينافسان بقوة فيمتعان ويسليان ويمنحاننا فسحة من التسلية قبل العودة الى النزاع بين القصص الدرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر "إنت قدا" و"رجوى نجوى" يتصدران رغم الزحمة في رمضانموجز الفن: أحلام تطلب السماح من أصالة وباسم مغنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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