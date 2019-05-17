موجز الفن: أحلام تطلب السماح من أصالة وباسم مغنية يتغزل بـ ماغي بو غصن

ميرنا وليد - بيروت - أحلام تطلب السماح من أصالة وباسم مغنية يتغزل بـ ماغي بو غصن باسم مغنية: ماغي بوغصن تعطي مساحة كبيرة لممثلين جدد في بروفا https://www.elfann.com/news/show/1242582/ بعد انتقادها على تدخين الشيشة..منة فضالي ترد https://www.elfann.com/news/show/1242558/ تامر إسحق يرد عبر "الفن" على إتهام "حرملك" بتقليد الدراما التركية https://www.elfann.com/news/show/1242528/ طارق كرم :"راغب علامة يعرف الحقيقة" وهذا ما كشفه عن عادل كرم https://www.elfann.com/news/show/1242218/ أحلام تطلب السماح من أصالة فكيف ردّت الأخيرة؟ https://www.elfann.com/news/show/1242499/ وفاء عامر ترد على انتقادات لفظها الفرنسية بشكل خاطئ https://www.elfann.com/news/show/1242559/ المحكمة الاسبانية تبرّئ شاكيرا من تهمة السرقة https://www.elfann.com/news/show/1242577/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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