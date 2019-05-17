ميرنا وليد - بيروت - وكأن الزمن والسنوات السبع مضت كوميض البرق، وكأن الوردة حية ترزق بيننا، نابضة بلغة الحياة التي لم ندرك أنها وفي يوم من الايام انتابها شعور بالغيرة من صوتك الشجي، الذي رسم ملامح جديدة للأغنية في العالم العربي، ومن صورتك البهية التي لم تفارق مخيلتنا ولو لبرهة.
في الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة الجزائرية، لا يسعنا الا أن نستعيد الذكريات المحفوفة بالحب والمجبولة بنسمات الفرح، التي وإن استعدناها ترتسم على شفاهنا ابتسامة مشعة نابضة بالأمل.
ولم أجد في هذه الذكرى سوى ما كتبته عن وردة في ذكرى رحيلها الثالثة، لنستعيد ذكريات جميلة جمعتني بها، ولقراءة المقال إضغط هنا .
كانت هذه تفاصيل خبر في الذكرى السابعة على رحيل وردة... نستذكرك بألف وردة ورحمة على روحك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.