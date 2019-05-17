صور.. شاهيد كابور يتوجه إلى سنغافورة للكشف عن تمثاله الشمعي

رنا صلاح الدين - بوليوود - متابعات الخليج 365

مثل العديد من الممثلين، سيكون للنجم شاهيد كابور تمثال شمعي خاص به، حيث سيقوم الممثل بإزاحة الستار عن أول تمثاله في متحف مدام توسو، في سنغافورة، بصحبة زوجته ميرا راجبوت وابنته ميشا كابور وابنه زين كابور.

بعد إطلاق البرومو الترويجي والدعائي لفيلمه القادم، “كبير سينغ”، شوهد كابور في مطار مومباي في وقت سابق من يوم الأربعاء 15 مايو، مع عائلته.

في الوقت الذي حمل فيه الممثل ابنته الكبرى ميشا، شوهدت زوجته ميرا راجبوت وهي تحمل ابنهما البالغ من العمر 8 أشهر زين كابور، وهي ترتدي قميص طويل مخطط بالأسود، وكان شعرها على شكل ذيل الحصان.

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وفي السياق، نادرًا ما يظهر أطفال شاهيد في وسائل الإعلام، ومع ذلك، فقد شوهدت العائلة كثيرًا في على صفحات الوالدين بوسائل التواصل الاجتماعي، يبلغ زين 8 أشهر، أما ميشا ستبلغ ثلاث سنوات في أغسطس القادم.

في 9 مايو، شارك شهيد تغريدة أعلن فيها أنه سيكشف النقاب عن تمثاله الأول والوحيد للشمع في متحف مدام توسو بسنغافورة يوم 16 مايو.

على جبهة العمل، يعمل شاهيد مع الممثلة كيارا أدفاني على الشاشة في فيلم “كبير سينج”، الفيلم نسخة جديدة من فيلم التيلجو الشهير أرجون ريدي الذي قام ببطولته فيجاي ديفيراكوندا وشاليني باندي. من المقرر أن يصدر في 21 يونيو من هذا العام.