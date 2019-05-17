“بيونسيه التركية” تحذر متابعيها من الاحتيال باسمها

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت النجمة التركية هاديسا، الشهيرة بلقب “ببيونسيه التركية”، لاستغلال اسمها من قبل إحدى شبكات الاحتيال للترويج لدواء يساعد على خسارة الوزن.

وبحسب موقع gerçek gündem، حذرت النجمة، المشغولة خلال الفترة الراهنة بتصوير كليبها الجديد متابعيها على موقع “إنستجرام” من الأشخاص الذين استغلوا اسمها للترويج لهذا الدواء، وطلبت منهم عدم تصديق مثل هذه الأشياء. وأعلنت المغنية المحبوبة عن بدء الإجراءات القانونية ضد الحساب المزيف وراء هذه الحملة.

يذكر أن هاديسا ولدت في 22 أكتوبر 1985، وتعد من ألمع نجمات غناء البوب في تركيا، وأسهمت بوضع أسس للأغنية الحديثة مع العديد من الفنانين الأتراك. قدمت هاديسا خلال مشوارها الفني العديد من الألبومات الغنائية أهمها، “البطل”، “يوم صيفي”، “نحن مختلفون”، “الأميرة”، “هذه الأيام”، و”ولد مجنون” كما وحازت على العديد من الجوائز الغنائية.