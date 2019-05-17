بهذه الصورة.. شريف منير يستعيد ذكريات افتتاح “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان شريف منير جمهوره، عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور “إنستقرام”، بصورة يزيد عمرها عن 20 عامًا، علق عليها قائلا: “من ألبوم الذكريات.. افتتاح فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية”.

وظهر شريف منير بالصورة أثناء التقاطه بعض الصور التذكارية لأصدقائه محمد هنيدي والراقصة دينا والنجم الراحل علاء ولي الدين، وذلك خلال حفل افتتاح الفيلم الذي شارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما المصرية من بينهم “هنيدي” وأحمد السقا ومنى زكي.

الجدير بالذكر أن النجم شريف منير، ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “الممر” الذي يشارك في بطولته بجانب أحمد عز ومحمد فراج وأحمد فلوكس وأحمد رزق وهند صبري وأمير صلاح الدين وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي.

وغاب “منير” عن السباق الرمضاني الجاري، وانشغل بتقديم برنامجه الشهير “أنا وبنتي” مع ابنته أسما، والمذاع عبر إحدى الفضائيات.