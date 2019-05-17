ريتا برصونا تُعلن اعتزالها.. “غنّوجة بيّا” تودّع الدراما

متابعة بتجــــــــــــرد: في خبرٍ أحزن محبّيها، أعلنت الممثلة ريتا برصونا اعتزالها مجال التمثيل من أجل التفرّغ لعائلتها.

ويعود سبب الاعتزال إلى إشتياقها لأولادها فبعدما تزوّجت نقلت سكنها إلى أميركا، وإكمال مسيرتها التمثيلية يتطلّب منها السفر بشكل دائم الى بيروت والابتعاد عن أولادها، وهو الأمر الذي فعلته مؤخراً ولن تُكرّره.

وبذلك تكون نجمة “غنّوجة بيّا” قد ودّعت الدراما اللبنانية بقرار اعتزالها الذي فاجأ جمهورها.