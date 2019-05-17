May 17, 2019
تألق نجم الروك إلتون جون على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي يوم الخميس، والذي يحضره لمشاهدة العرض الأول لفيلم Rocketman الذي يتناول سيرته الذاتية عن سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.
الفيلم بطولة تارون إجيرتون، بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.
وسار “جون” على السجادة الحمراء والتقط الصور مع طاقم التمثيل في الفيلم، وكان لافتاً ظهوره وهو يرتدي سترة طُبع عليها شعار صاروخ على طية الصدر بالاضافة الى نظارته الشمسية الشهيرة على شكل قلب مطعم بالمجوهرات.
كما حضر السير التون جون وكل فريق العمل، بالاضافة الى مجموعة من المشاهير، الحفل الذي أقيم ما بعد العرض الأول، وقدّم “جون” ديو غنائي مع تارون إجيرتون الذي يجسد شخصيته في الفيلم.
وبعد الانتهاء من الوصلة الغنائية، ظهر التأثير الشديد على وجه ألتون وتارون وذرفا الدموع امام كل الحضور.
نذكر ان الفيلم يعرض من خارج المسابقة ومن المتوقع ان يبدأ عرضه في صالات السينما بتاريخ 22 ايار الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- التون جون يذرف الدموع في مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.