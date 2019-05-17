بالصور- التون جون يذرف الدموع في مهرجان كان

تألق نجم الروك إلتون جون على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي يوم الخميس، والذي يحضره لمشاهدة العرض الأول لفيلم Rocketman الذي يتناول سيرته الذاتية عن سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.

الفيلم بطولة تارون إجيرتون، بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.

Advertisements

وسار “جون” على السجادة الحمراء والتقط الصور مع طاقم التمثيل في الفيلم، وكان لافتاً ظهوره وهو يرتدي سترة طُبع عليها شعار صاروخ على طية الصدر بالاضافة الى نظارته الشمسية الشهيرة على شكل قلب مطعم بالمجوهرات.

كما حضر السير التون جون وكل فريق العمل، بالاضافة الى مجموعة من المشاهير، الحفل الذي أقيم ما بعد العرض الأول، وقدّم “جون” ديو غنائي مع تارون إجيرتون الذي يجسد شخصيته في الفيلم.

وبعد الانتهاء من الوصلة الغنائية، ظهر التأثير الشديد على وجه ألتون وتارون وذرفا الدموع امام كل الحضور.

نذكر ان الفيلم يعرض من خارج المسابقة ومن المتوقع ان يبدأ عرضه في صالات السينما بتاريخ 22 ايار الحالي.