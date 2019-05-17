بشرى ومحمد رمضان يتصالحان في مهرجان "كان"

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""الخليج 365"" من القاهرة: بعد سجّال الأغنيات الذي دار بينهما، تصالح الفنانان المصريان بشرى ومحمد رمضان خلال تواجدهما ضمن فاعليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

حيث كتبت بشرى عبر حسابها على "إنستغرام": "بشرة خير عشان رمضان كريم و كل سنة و كلنا طيبين و شكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس اول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف وده تنافس فنى ليس إلا. والأهم سعادة الجمهور....وان شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالاغانى بس".

ونشرت صورة لهما معاً في مدينة كان الفرنسية علماً أن التوقعات تشير بأنه سيشارك بالحضور في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي.

يُذكر أن بشرى قد قدمت اغنية "كوبرا" التي انتقدت فيها اسلوب "رمضان" الذي وصف نفسه بأنه "نمبر وان" (الرقم الأول).



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