سمية الخشاب تكشف السبب الرئيسي لطلاقها من أحمد سعد

تاج: سمية الخشاب، أحمد سعد، شيخ الحارة

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس"، وقالت سمية الخشاب، إنها لم تسافر مطلقا دون الرجوع لزوجها السابق أحمد سعد كما قال في تصريحات سابقة في برنامج "شيخ الحارة".

وذكرت "الخشاب"، أنها كانت لا تحب العيش مع أحمد سعد في منزل أهله، قائلة: "لم أحس بخصوصية فيه، فكل أهله معهم مفاتيح المنزل، فلم أعدت التأقلم على العيش معه"، وذكرت بأنها كانت تخاف في العيش مع أحمد سعد في منزل واحد، بعد واقعة ضربي وانفجار الطحال.

و"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها، حيث كانت أولى حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيهم الراقصه دينا وأحمد أدم وآيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبري ورانيا يوسف.



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