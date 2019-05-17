خبيرة التجميل جويل ماردينيان تنشر صورتها في مرحلة الطفولة

تحرص خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بأجدد صورها من حياتها الشخصية، وكان آخرها صورتها من مرحلة الطفولة، حيث نشرت جويل صورة قديمة بالأبيض والأسود من مرحلة طفولتها وكانت فيها لا تتعدى العام الواحد، وعلقت عليها باللغة الانكليزية قائلة: "هذا جنون".

نالت الصورة اعجاب الالاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي ركزت على شكلها وملامحها التي لم تتغيّر كثيراً رغم أن الصورة قديمة وغير ملونة، لافتين الى انها كانت في غاية الطرافة والجمال، وكانت جويل أحدثت ضجة كبيرة بعد نشرها صورة مميزة تجمعها بطفلها الصغير بسبب العربة الفخمة والمرتبة الخاصة به ولونها البني الأنيق.

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