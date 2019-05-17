موجة من السخرية على "انستغرام" بسبب ألوان ملابس عقيل الرئيسي

تعرض عقيل الرئيسي، زوج الفنانة فرح الهادي لموجة من السخرية والانتقادات بسبب الاعلان الجديد الذي يروج له مع زوجته وهو عبارة عن موقع يعنى بالموضة، حيث شارك الرئيسي متابعيه على تطبيق انستغرام بصور مع زوجته للترويج لملابس الموقع، الا انه لم يسلم من كلام الناس بسبب ألوان وموديلات الثياب التي يعرضها، لافتين الى انها تبدو قديمة ولا يمكن ارتدائها.

ورغم ان الالوان والتفصيلات هي ضمن اجدد الموديلات الصيفية، الا انها لم تلقى اعجاب العشرات من متابعيه. وظهر الرئيسي بقميص اخضر وعليه الكثير من الرسوم والوجوه مع بنطال جينز وممزق. وفي اطلالة ثانية ارتدى جاكيت بسيط بقماش يشبه تطبيعات العسكر ولكن بألوان عديدة يطغى عليها اللون الازرق.

ولم يكتف المتابعون بانتقاد ملابسه، بل سخروا ايضا من ارتدائها لتيشرت تشبه ملابس النساء مع "صابو" رجالي يشبه الى حد كبير الموديلات النسائية، الامر الذي عرضه والهادي للكثير من الانتقادات على سوء اختيارهما للاعلانات، والقيام بأي منها للحصول على المال، بحسب رأي بعض المعلقين.

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