شقيقة سيرين عبد النور تعيش لحظات من التوتر بسبب أحد مشاهد "الهيبة الحصاد"

عبرت عارضة الأزياء سابين نحاس، شقيقة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إعجابها الكبير وتأثرها الشديد بأحد مشاهد الحلقات الأولى من المسلسل اللبناني "الهيبة الحصاد"، حيث لا تظهر سابين في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل يسمع فقط صوتها وتأثرها وتوترها من احداث المسلسل السريعة، وذلك خلال مشاهدتها للقاء الأول لشقيقتها بالنجم تيم حسن.

ويظهر في المقطع شاشة التلفاز للحظة هروب "نور" إلى منزل "جبل"، فتطرق بابه وسط تفاعل كبير من سابين التي صرخت بشكل عفوي وقالت "واخيرا فتح لها الباب"، لتؤكد أنها تعيش على أعصابها بسبب أحداث الجزء الثالث من مسلسل الهيبة، حيث نال المقطع اعجاب الالاف من متابعيها واثنوا على طرافتها وعفويتها والعلاقة المميزة التي تجمعها بسيرين وعائلتها، وانتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، مؤكدين انهم عاشوا مثلها حالة من التوتر والانزعاج مثلها.

قد يهمك أيضا:سيرين عبدالنور تكشف عن دورها في "الهيبة - الحصاد"

سيرين عبد النور تفضل عدم الرد على حملة أساءت لها