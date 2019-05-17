أغنية جديدة على شبكات الإذاعة المصرية لمناسبة بطولة أمم أفريقيا

تقدم الإذاعة المصرية أغنية جديدة بالتعاون مع فريق "ونس" عن القارة السمراء، حيث انتهى الفريق بقيادة طارق عباس، من تسجيل أغنية "رب احميها وصونها" باستوديوهات الإذاعة المصرية، لمناسبة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر.

"رب احميها وصونها"، كتب كلماتها مجدي كامل، وألحان طارق عباس، وتوزيع محمد مختار، ويشارك في غنائها مجموعة من الطلبة الأفارقة من دول أفريقية مختلفة ومن مركز الشيخ زايد التابع لرابطة خريجي الأزهر وطلبة كلية الآداب جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة فرع الخرطوم.

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