شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: لا أكرر نفسى.. و"لمس أكتاف" مختلف عن "رحيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يأتى النجاح سريعا ودون جهد يكون كالسراب، ولكن حين يأتى بعد مجهود وتعب وكفاح يكون له مذاق خاص، هذا هو ملخص حال النجم ياسر جلال، الذى استحق أن يكون أحد وأهم نجوم الدراما الرمضانية هذا العام، إذ يخوض السباق الدرامى الرمضانى بمسلسل "لمس أكتاف"، فمنذ عرض الحلقة الأولى توقع الكثير أن يكون الحصان الرابح لهذا الموسم، بعد تجربتين ناجحتين له فى الدراما وهما "ظل الرئيس"و"رحيم".

وقال ياسر جلال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مسلسل "لمس أكتاف" مختلف تماما عن "رحيم" شكلا وموضوعا والقصة مختلفة، لكن القاسم المشترك عنصر التوشيق والأكشن، فدائما نجعل المشاهد يسأل نفسه، ماذا تقدم حلقة غدًا؟

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وأضاف "جلال" أنه من خلال التشويق والأكشن تستطيع طرح الكثير من القضايا، فى "ظل الرئيس" ضابط يتعرض لقضية الفساد، فى "رحيم" مجرم خارج عن القانون وتعرض العمل لقضية غسيل الأموال، وفى "لمس أكتاف" مصارع يواجه قضية المخدرات، فأين وجه الشبه بين الشخصيات ؟!

مسلسل لمس اكتاف يعرض على Cbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏